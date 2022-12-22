Перенесенная коронавирусная инфекция провоцирует тяжелое течение гриппа

Ковид ослабляет иммунитет и обостряет хронические болезни, поэтому грипп после него протекает значительно труднее.

Если через небольшое время после перенесенного коронавируса человек заболеет гриппом, то, по уверениям врачей, наверняка перенесет его труднее.

То же самое произойдет, если человек сначала переболеет гриппом, а следом за ним "подцепит" коронавирус.

Осложнения от тяжелого гриппа очень опасны.

Он негативно воздействует на сердечно-сосудистую систему, может спровоцировать развитие инфаркта, нарушение мозгового кровообращения, даже если к этому ранее не было предрасположенности.

Сегодняшняя эпидемическая ситуация осложняется тем, что люди могут подхватить так называемую микст-инфекцию, состоящую из трех заболеваний сразу: ковида, гриппа и ОРВИ.

Смешанная инфекция переносится гораздо тяжелее, чем вызванная только одним вирусом.