Сенатор Совфеда России Владимир Джабаров заявил, что у российских военных будет возможность изучить зенитно-ракетные комплексы Patriot.

По его словам, это произойдет, когда такое вооружение станет трофеем российских военнослужащих в зоне спецоперации.

Джабаров напомнил, что Россия в состоянии сбивать ракеты Patriot, что компрометирует это оружие перед потенциальными покупателями.

Он также пообещал, что российские военные найдут все уязвимости комплексом и сообщат о них США.