Сенатор Джабаров: Россия изучит ЗРК Patriot, когда они станут ее трофеями в зоне спецоперации
2022-12-22 01:18
Сенатор Совфеда России Владимир Джабаров заявил, что у российских военных будет возможность изучить зенитно-ракетные комплексы Patriot.
По его словам, это произойдет, когда такое вооружение станет трофеем российских военнослужащих в зоне спецоперации.
Джабаров напомнил, что Россия в состоянии сбивать ракеты Patriot, что компрометирует это оружие перед потенциальными покупателями.
Он также пообещал, что российские военные найдут все уязвимости комплексом и сообщат о них США.
Опубликовано: Светлана Репина