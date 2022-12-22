Baza: в Донецке обстреляли натовскими снарядами ресторан, где отмечал день рождения Рогозин
2022-12-22 01:24
Telegram-канал Baza сообщает об обстреле ресторана «Шеш-Беш», в котором в это время праздновал свой день рождения Дмитрий Рогозин.
Бывший гендиректор «Роскосмоса» сейчас руководит группой военных советников и НТЦ «Царские волки».
Сообщается, что здание ресторана обстреляли снарядами 155 калибра, характерного для боеприпасов НАТО.
Глава правительства ДНР Виталий Хоценко ранен, его охранник погиб. Сам Дмитрий Рогозин не пострадал.
Опубликовано: Светлана Репина