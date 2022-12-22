Baza: в Донецке обстреляли натовскими снарядами ресторан, где отмечал день рождения Рогозин

APS
2022-12-22 01:24

Telegram-канал Baza сообщает об обстреле ресторана «Шеш-Беш», в котором в это время праздновал свой день рождения Дмитрий Рогозин.

Бывший гендиректор «Роскосмоса» сейчас руководит группой военных советников и НТЦ «Царские волки».

Сообщается, что здание ресторана обстреляли снарядами 155 калибра, характерного для боеприпасов НАТО.

Глава правительства ДНР Виталий Хоценко ранен, его охранник погиб. Сам Дмитрий Рогозин не пострадал.

Опубликовано: Светлана Репина







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