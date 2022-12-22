Эксперты советуют менять сковородку при малейших повреждениях покрытия
2022-12-22 01:33
Определить степень износа антипригарного покрытия можно визуально, по царапинам на дне и бокам.
Если сквозь антипригарное покрытие начинает проглядывать металл, то менять сковороду точно пора.
Если цвет покрытия стал неоднородным, она тоже подлежит замене.
Стандартная алюминиевая сковорода с антипригарным покрытием в среднем рассчитана на 1000 циклов готовки.
Если ухаживать за сковородой неправильно, срок ее износа может ускориться.
Не рекомендуется мыть сковородки в посудомоечной машине. Предпочтительнее ручная мойка мягкой губкой с неагрессивным моющим средством.
Желательно не оставлять мокрые сковородки сохнуть самостоятельно, лучше вытирать их насухо полотенцем.
Опубликовано: Наталья Павлова