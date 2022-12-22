Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин ранен и госпитализирован в Донецке

Бывший лидер "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил ранения в Донецке во время посещения ресторана.

Информационное агентство ТАСС уведомляет, что Дмитрий Рогозин, отмечавший свой день рождения в донецком ресторане "Шеш-Беш", был ранен в момент обстрела заведения украинскими войсками. По данным СМИ, в ходе атаки на ресторанный комплекс в Донецке погибло не менее двух человек, а сам Рогозин был госпитализирован.

Примечательно, что Дмитрий Рогозин прибыл в Донецк, чтобы отпраздновать своё день рождение именно в этом ресторане. 21 декабря Рогозину исполнилось 59 лет.