Рогозин госпитализирован из-за ранения при обстреле ресторана в Донецке

Дмитрий Рогозин был экстренно доставлен в донецкую больницу, получив ранение спины во время нахождения в ресторане "Шеш-Беш".

Экс-гендиректор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прибыл в Донецк, где отмечал свой 59-ый день рождения. В определённый момент вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по ресторанному комплексу "Шеш-Беш " в Донецке, что привело к смерти двух его посетителей.

По данным СМИ, Рогозин госпитализирован с ранением спины, мягких тканей лица, ягодиц и бедра, однако его жизни ничего не угрожает. сам Дмитрий Рогозин утверждает, что один из осколков прошёл в сантиметре от позвоночника.