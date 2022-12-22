Рогозин госпитализирован с ранением ягодицы после обстрела ресторана в Донецке

Ранее возглавлявший компанию "Роскосмос" Дмитрий Рогозин был доставлен в больницу, попав под обстрел в столице ДНР.

В ночь на четверг Дмитрий Рогозин, отмечавший свой день рождения в донецком ресторане "Шеф-Беш", получил ряд ранений в результате обстрела увеселительного заведения со стороны армии Украины. По предварительной информации, жизни Рогозина ничего не угрожает, поскольку политик получил ранения ягодиц, мягких тканей лица, бедра и спины.

Тем не менее, Дмитрий Рогозин был госпитализирован в ближайшую больницу для установления медицинского наблюдения за его состоянием здоровья.