Продюсеры Первого канала ведущими новогодней ночи выбрали новых знаменитостей
2022-12-22 08:21
Зрители встретят новогоднюю ночь на Первом канале без Ивана Уранта и Дмитрия Нагиева. Кто же будет ведущими праздничного концерта?
В этом году все происходит не по привычному графику. Не исключением из правил стал выбор ведущих новогодней ночи на Первом канале.
Не будет в эфире Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева.
Развлекать народ доверено экс-ведущей программы "Давай поженимся" Ларисе Гузеевой.
Компанию актрисе составят фигуристка Анна Щербакова, коллега Гузеевой по сцене и экрану Максим Аверин, телеведущий Валдис Пельш и юморист Вадим Галыгин.
Опубликовано: Наталья Гончарова