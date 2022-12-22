Продюсеры Первого канала ведущими новогодней ночи выбрали новых знаменитостей

Зрители встретят новогоднюю ночь на Первом канале без Ивана Уранта и Дмитрия Нагиева. Кто же будет ведущими праздничного концерта?

В этом году все происходит не по привычному графику. Не исключением из правил стал выбор ведущих новогодней ночи на Первом канале.

Не будет в эфире Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева.

Развлекать народ доверено экс-ведущей программы "Давай поженимся" Ларисе Гузеевой.

Компанию актрисе составят фигуристка Анна Щербакова, коллега Гузеевой по сцене и экрану Максим Аверин, телеведущий Валдис Пельш и юморист Вадим Галыгин.