Можно ли есть много фруктов и в чем опасность фруктозы

Как утверждает диетолог Нурия Дианова, есть фрукты в неограниченном количестве недопустимо. Превышение рекомендуемой суточной нормы фруктозы может вредить здоровью.

Фруктоза - это углевод, который содержится в ягодах и фруктах. Если употреблять его слишком много, повышается нагрузка на печень.

Но при этом поджелудочная железа все-таки воспринимает фруктовый углевод легче, чем сахар и для нее фруктоза менее опасна.

"Если человек получает слишком много фруктозы, то идет нагрузка на печень, фруктоза начинает откладываться в виде жирных кислот в тканях этого органа. При этом фруктоза утилизируется не так, как сахар, не создавая напряжения для поджелудочной железы. У кого диабет, те знают, что фруктоза в каком-то смысле лучше, чем привычный сахар"

Если не превышать допустимую норму употребления фруктозы, вреда от нее не будет. Причем для мужчин и женщин будут свои ограничения.

Так, дамам разрешается есть до 200 г ягод или фруктов за один раз. Представителям сильного пола чуть больше - до 250 г.

Например, это могут быть два-три нектарина или абрикоса среднего размера. И это разовая порция.

В сутки позволительно съедать не больше двух таких порций, чтобы на нарушать баланс рациона.

Сухофруктов и свежего винограда надо есть еще меньше, в этих продуктах очень много фруктозы.

"Максимально осторожными нужно быть с виноградом, в котором содержится довольно много фруктозы. Его разовая порция не должна превышать 100 граммов. Также нужно ограничивать потребление сухофруктов. Их количество должно быть в три-четыре раза меньше, чем обычная порция фруктов. То есть приблизительно 50 граммов, потому что это – высушенный продукт, в котором концентрация сахаров выше"

По возможности выбор лучше сделать в пользу свежих сезонных фруктов и ягод, произрастающих в местности проживания. Тогда это будет максимально полезный перекус или десерт.