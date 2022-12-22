Эндокринолог объяснил, почему орехи не стоит выбирать для перекуса

Полакомиться орешками между основными приемами пищи любят многие, считая это питательным и полезным перекусом. Так ли это на самом деле, рассказал специалист.

Как считает врач-эндокринолог Зухра Павлова, популярное мнение о пользе орехового перекуса, навязанное, кстати некоторыми диетологами, в корне ошибочно.

В продукте на самом деле много полезного, например, растительные жиры, микроэлементы. Но чтобы получить рекомендуемую дозу всего этого, нужна ничтожно малая порция вкусных орешков.

Люди же, как правило, маленьким количеством лакомства не ограничиваются.

Зухра Павлова:

"Чтобы получить все необходимое из орехов – микроэлементы, растительные жиры и так далее, достаточно съесть буквально несколько штук. Порция грецких орехов – это всего пара штук, пекана или бразильского ореха – одна штука, миндаля, фундука или кешью – шесть-семь штук"

Все орехи очень калорийны, съеденные в большом количестве, они приведут к лишнему весу.

Но никто не наедается парой штук орешков, всегда хочется съесть гораздо больше, как минимум целую жменю.

Перекус и должен быть достаточно объемным и при этом сбалансированным по составу.

То есть утолять приступы голода нужно продуктами, содержащими белок и растительный элемент в умеренном, но не мизерном количестве.

Зухра Павлова:

"Перекус орехами – это калорийно, потому что у нас никто не ест по два орешка, все едят горсточками или чашечками. Если не перебирать калорий, то это мало по объему (для перекуса), а если нормальный объем – это перебор калорий и простой путь к ожирению. Кроме того, из орехов почти невозможно усвоить белок, только очень маленькое его количество усваивается"

Самые хорошие варианты для быстрого перекуса: йогурт, сочетаемый с огурцом или яблоком.

Если перекус делается в первой половине дня, то белок надо сочетать с фруктами, если во второй - то с овощами.