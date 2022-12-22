Мошенник взял с блогера Блиновской 7 миллионов рублей за встречу с мамой Илона Маска и обманул

Некто Максим Кузнецов пообещал, что обеспечит встречу с Мэй Маск для написания книги в соавторстве с телеведущей.

Известная в России блогер, автор "Марафона желаний", телеведущая Елена Блиновская выиграла суд у бизнесмена из Петербурга.

Мужчина пообещал ей организовать встречу с мамой Илона Маска, но обещание не выполнил, сообщает Рrozvezd.

Как уточняет издание, некто Максим Кузнецов взял с блогера более 7 миллионов рублей за то, что обеспечит встречу с Мэй Маск для проведения совместной пресс-конференции, а также написания книги, где мама Илона стала бы соавтором.

Планировалось, что встреча состоится в Италии, но все пошло не так. Блиновская ни с кем не повидалась.

Предприниматель при этом не захотел возвращать деньги, и блогер подала в суд, который занял ее сторону. Теперь Кузнецов должен выплатить женщине неустойку и компенсировать моральный вред.