Эксперты рассказали, представители каких профессий чаще выгорают на работе

Больше всего это касается специалистов творческих профессий, на втором месте финансисты и экономисты, на третьем медработники.

К концу года батарейка садится даже у тех работников. которые регулярно ходят в отпуск. Но есть и такие, кто всегда полон сил и энергии. Представители каких профессий чаще выгорают на работе?

Как сообщает Лента.ру, это чаще всего касается специалистов творческих профессий (26%). На втором месте - финансисты и экономисты (26%), на третьем — медицинские работники (19%). Потом по списку - представители рабочих специальностей (10%) и логисты (7%).

Как следует из отчета, 80% опрошенных работодателей знают, что их подчиненные переживают эмоциональное истощение. Чаще всего это вызвано большим объемом работы (67%), дедлайнами (56%), конфликтами с коллегами (46%).

Менее всего работников расстраивают непредвиденные обстоятельства на работе (38%) и нечетко сформулированные задачи (32%).

К счастью, работодатели в век «новой этики» стали чаще обращать внимание на состояние своих сотрудников. 57% опрошенных стараются проводить с ними личные беседы, 46% — предоставлять дополнительные дни отдыха, 28% — давать ДМС и 26% — нанимать корпоративного психолога.