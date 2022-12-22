Эксперты объяснили причины появления в горшках с домашними цветами плесени и дали советы, как ее убрать

Плесень бывает двух видов: белая и черная. Черную считают очень опасной для растений и людей.

Цветочные горшки идеальное место для спор грибов, потому что там есть влага и тепло. Чаще всего там прорастает белая плесень, вызывающая мукоромикоз, которыя является серьезным инфекционным заболеванием.

Растениям такой вид плесени тоже вредит, образуя на поверхности грунта плотную корку, что не дает возможности обмена воздуха, изменяет кислотность и минеральный состав почвы.

Растение не получает нужного ему питания и засыхает, а корешки по причине чрезмерного увлажнения загнивают, что вызывает гибель растения. Причина появления плесени - излишняя влага. Способствовать этому может и плохой дренаж в горшке, вызывающий застой воды, а также плохое качество воды.

Как от нее избавиться? Нужно снять и удалить верхний слой земли в горшках. После этого пролить раствором (на 1 ст. воды - 1 ч.л. лимонного сока либо щепотку лимонной кислоты). Или - обработать грунт раствором марганцовки.

Удаленный слой грунта зменить на свежий, добавить к нему размолотые куски угля либо мха сфагнума, пролить фунгицидом «Фитоспорин-М», разведя в 1 литре воды 15 капель этого средства.

Но лучше, конечно, предупредить появление грибка. Для этого - сажать домашние растения в горшки с перфорацией, на дно класть керамзит либо битый кирпич для лучшего дренажа. Можно продезинфицировать грунт, прожарив его при 200 °С ее в духовке или пролить раствором розовой марганцовки.

А еще - увлажнять почву по мере высыхания, и только отстоянной или отфильтрованной водой, рыхлить почву и подкармливать древесным пеплом, который сможет защитить цветы от инфекции.