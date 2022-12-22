Рыба вместо мяса: возможна ли полноценная замена одного продукта другим

О пользе рыбы твердят все вокруг. В среде любителей здорового питания распространено мнение: без мяса вполне можно обойтись, заменив его в рационе рыбой.

Новомодное направление в здоровом питании "пескетарианство" набирает все большее число последователей.

Оно предполагает отказ от мяса теплокровных животных в пользу рыбы и морепродуктов. Насколько хорош такой выбор, каждый решает сам для себя.

Однако познакомиться с мнением квалифицированного специалиста по этому вопросу будет совсем не лишним.

Рыба - очень полезный продукт, она обогащает организм многими необходимыми элементами и в рационе должна присутствовать обязательно.

Диетолог Александра Разаренова:

"В норме рыба должна присутствовать на нашем столе не менее двух-трех раз в неделю. Рыбный белок усваивается в два раза быстрее, чем мясо, всего за два-три часа. Помимо белка, рыба является источником омега-3 жирных кислот, необходимых для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, жирорастворимых витаминов D, А, Е, витаминов группы B и таких важнейших минералов, как селен, фосфор, магний, натрий и калий"

И все-таки полноценной заменой мяса, по мнению специалиста, рыба стать не может.

В меню должно присутствовать разнообразие. Чем больше видов белковой пищи присутствует в рационе, тем лучше.

К тому же в мясе есть более биодоступная форма железа, которая усваивается организмом лучше.

Александра Разаренова:

"Аналогичная ситуация и с витамином В12. Если полностью исключить мясо из рациона, заменив его рыбой, то необходимо обеспечить себя либо другими продуктами, которые помогут восполнить потерю этих веществ, либо подбирать биологически активные добавки. Но для их нормального усвоения нужна стабильная работа желудочно-кишечного тракта"

Полный отказ от употребления мяса не вызовет плохих последствий, но для этого надо тщательно продумывать рацион, составлять сбалансированный набор продуктов.

Ежедневное меню должно включать не одну только рыбу и морепродукты, но также мясо птицы, яйца, молочные продукты.

Важно также принимать во внимание особенности конкретного организма и состояние здоровья на текущий момент.

"Необходимо учитывать персональные особенности, возраст, пол, соматический статус, уровень физической и интеллектуальной нагрузки, образ жизни. Например, если вы спортсмен с активным тренировочным режимом, ребенок, беременная или кормящая женщина, пациент с ослабленным иммунитетом или с анемией, то мясо вам необходимо, и рыба не будет ему полноценной заменой. С другой стороны, при некоторых патологических состояниях и в пожилом возрасте требуется ограничение мясных продуктов"

Одного рецепта правильного питания, подходящего для всех, не существует. Формировать рацион нужно индивидуально, обязательно консультируясь со специалистом.