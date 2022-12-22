Прохор Шаляпин спешно продает роскошную квартиру в Москве

По словам звездного владельца, аналогичные квартиры в том же районе стоят на 10 миллионов рублей больше.

Федор Шаляпин выставил на продажу четырехкомнатную квартиру в Москве. Певец написал, что продает ее срочно и "гораздо ниже рыночной цены, за 30 миллионов рублей", сообщает Рамблер.

По словам звездного владельца, такие квартиры в его районе стоят на 10 миллионов рублей больше.

При этом причину спешки не обозначил, но расписал все преимущества жилища.

Шоумен уточнил, что в 5-этажном доме 1951 года постройки имеется лифт. Якобы здание было построено для руководства Моспромстроя, и недавно прошло реконструкцию. Площадь квартиры - 147 квадратов, высота потолков — 3,7 метра.

Санузла в квартире два. Недвижимость находится в районе станций метро Автозаводская и Дубровка. Прохор рассчитывает, что квартира подойдет кому-то из подписчиков, риелторов попросил не беспокоить.