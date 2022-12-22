17-летняя футболистка молодежного клуба ЦСКА Виктория Виноградова умерла. Подробностями трагедии поделился брат покойной.

Виктория Виноградова, которой было всего 17 лет, была вратарем молодежной сборной футбольного клуба ЦСКА.

Брат погибшей поделился подробностями произошедшего.

Молодой человек рассказал, что Вика с подругой пришли домой в 22:00, а легли спать ближе к 00:00. В 11:00 утра на странный вид девушек обратили внимание бабушка с дедушкой.

Виноградова была желтого цвета, а ее приятельница свернулась клубочком. Врачи скорой константировали смерть Виктории, а вторую девушку забрали в реанимацию.

Причины смерти Виноградовой выясняются.