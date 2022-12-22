Рогозин заявил, что осколок попал в правую лопатку, информация о ранении в ягодицу недостоверна

Экс-глава Роскосмоса в своем телеграм-канале рассказал подробности ранения, полученного при посещении Донецка.

По словам Рогозина, наносились удары снарядами калибром 120 или 155 миллиметров. Высокая точность попадания обусловлена тем, что кто-то передал украинской стороне информацию о местонахождении экс-главы Роскосмоса и группы российских военных советников.

Рогозин подчеркнул, что ранения в ягодицу, о котором ранее поспешили сообщить некоторые информационные агентства, интернет-издания и прочие средства массовой информации, на самом деле не было. Как заявил Рогозин, осколок снаряда размером 3х4 мм попал ему чуть выше правой лопатки. Для устранения последствий ранения экс-главе Роскосмоса придется лечь в больницу на операцию, после чего пройти реабилитационное восстановление.