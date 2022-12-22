В Подмосковье насмерть засыпало снегом сына крупного банкира

Трагедия произошла на территории частного дома, когда школьник вышел погулять с собакой.

13-летний школьник трагически погиб в Красногорском городском округе Подмосковья. Ребенка насмерть засыпало снегом.

Как уточняет МК, мальчик оказался сыном бывшего совладельца Алтайэнергобанка.

По данным издания, трагедия произошла в деревне Захарково - на территории частного дома. Школьник вышел погулять с собакой. Когда мать вышла в магазин, увидела, что мальчик завален горой снега.

Женщина позвала старшего сына, они откопали подростка, отнесли домой и вызвали скорую. Но прибывшие медики уже ничем ему помочь не смогли.

По факту случившегося проводится проверка. Как пишет МК, мать и отец шуольника находятся в разводе, отец проживает в США.