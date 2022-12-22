Цыгане шикарно отгуляли свадьбу в Ярославле: жених заплатил выкуп 10 млн рублей

Деньги текли рекой, роскошный ресторан, богатые наряды, дорогие закуски - в Ярославле шумела цыганская свадьба. За невесту родители жениха не пожалели отдать 10 млн рублей.

Молодожены - Андрей и Вилька - просто купались в роскоши и деньгах.

Чтобы организовать торжество был арендован великолепный зал, невесту нарядили в пышное платье с ворохом кружев, усыпанное вышивкой и блестками.

Голову украшала корона из золота, на запястьях - дорогие браслеты, на шее массивное золотое колье.

Семья жениха легко отдала за невесту запрошенный выкуп в 10 миллионов рублей. Огромная сумма привело в шок присутствующих гостей.

Но сама подача ритуала выкупа произвела еще большее впечатление. Передача денег произошла не с помощью банковской карты или в традиционном конвертике.

Купюры номиналом в пять тысяч уложили веером на золотые подносы.

Помимо этого невесту осыпали дорогими подарками, драгоценностями, богатыми украшениями - их тоже укладывали в блюда из золота.

За один свадебный вечер невеста переодевалась несколько раз, сменяя один шикарный наряд на другой. И все в традиционном цыганском стиле: море блесток, вышивки, органзы, кружев.

На шею невеста повесила массивные золтотые украшения. Пояс тоже был сделан из золота.

На столах чего только не было, любые яства на самый взыскательный вкус. Сотни приглашенных гостей веселились вместе с молодоженами под трогательные цыганские мотивы.

Если на танцполе появлялась невеста, на нее словно хлопья снега сыпались долларовые купюры со всех сторон.