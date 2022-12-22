В Конгрессе США потребовали от Украины предоставить отчет о тратах предоставленных средств

С таким требованием выступил лидер Республиканской партии в палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти, который заявил о недопустимости бездумного и безотчетного предоставления Вашингтоном военной помощи Украине.

В ходе своего выступления перед американским Конгрессом украинский президент Владимир Зеленский заявил, что деньги, получаемые Киевом от США, тратятся на защиту демократии и всеобщей безопасности.

На это Маккарти ответил, что он поддерживаю Украину, но выступает против пустых чеков с указанием любой суммы. По словам Маккарти, в Конгрессе хотят быть уверены, что существует реальная ответственность за все потраченные деньги. Стоит отметить, что подобной точки зрения придерживаются также многие другие конгрессмены, политики и представители высших кругов США. В американском обществе нарастает недовольство огромными суммами, которые Белый Дом предоставляет Украине, не требуя взамен никакой отчетности.