Николай Басков пожертвовал миллион рублей семьям участников спецоперации

Этой новостью народный артист России поделился на вручении одной из премий.

Николай Басков одним из первых поддержал СВО России на Украине. Артист много раз бывал в госпиталях, где общался с ранеными бойцами. А теперь удивил внезапным поступком.

Как сообщает КП, певец рассказал, что пожертвовал миллион рублей семьям участников СВО. Этой новостью народный артист России поделился на вручении одной из премий.

По словам Баскова, он родился в офицерской семье, большую часть своего детства провел в военных гарнизонах. "Мы должны быть лучше не только один для одного, но и для нашей любимой, великой Родины, которую каждый сегодня по-своему защищает", - передает слова артиста телеканал "360".

Ранее Николай заявил, что операция РФ полностью соответствует международному праву. "Цели СВО: мирная жизнь на Донбассе, дефашизация и демилитаризация Украины, значит - защита России от очевидных военных угроз на ее границах. Это миротворческая операция", - отмечал вокалист.

Басков также подчеркнул, что Запад три десятка лет беспринципно обманывал Россию, плевал на права россиян и "считал людьми второго сорта".

"В мире началось обострение русофобии: посмотрите, как некоторых трясет... Нас хотят сломать, но в ответ надо только сплотиться и объединиться!. Я люблю свою Родину", - признался исполнитель.