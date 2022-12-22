Что такое "соль без соли" и как она может помочь здоровью

О вреде соли знают все, но всерьез многие не воспринимают. По мнению диетолога Марият Мухиной, эти белые кристаллики могут реально вызвать "полунаркотическую зависимость", сильно угрожая здоровью.

Избежать опасности можно. Если не полностью, то значительно минимизируя возможные риски. Как это сделать - есть один секрет.

По рекомендациям ВОЗ, взрослый человек может потреблять в день не больше 5 г соли (хлорид натрия).

Причем в эти пять граммов входит не только та соль, которую люди добавляют в еду при готовке, а общее количество этой вкусовой добавки в день, включая соль в готовых покупных продуктах.

И среднестатистический человек явно не укладывается в поставленные рамки и превышает рекомендуемые нормы.

Но многим и этого мало, они добавляют в уже приготовленную подсоленную еду еще больше соли, непосредственно себе в тарелку.

Марият Мухина:

"Мы проводили исследование с вкусовыми сосочками людей. Некоторые люди привыкают к соли в качестве вкусового стимулятора. У них развивается полунаркотическая зависимость от соли. Им постоянно нужно повышать ее дозу, чтобы раздражать вкусовые сосочки на языке. Они еще не попробовали еду, а уже начинают ее солить. Они заранее знают, что блюдо покажется им недостаточно соленым, и пытаются это исправить"

Высокое потребление соли - прямой путь к гипертонии. Именно среди гипертоников оказывается максимальное число людей с солевой зависимостью.

Марият Мухина советует начать уменьшать соль в рационе простым способом, заменив обычную соль на "соль без соли" - например, костромская черная соль с низким содержанием хлорида натрия.

Марият Мухина:

"Она имеет пикантный, но соленый вкус, не задерживает воду в организме, богата йодом, калием, серой и железом. Розовая соль – главное, чтобы это был не фальсификат – содержит ионы магния, марганца, там есть медь, цинк, селен, калий, это практически минеральный препарат"

Привыкнув к такой "несоленой" соли, можно потом постепенно снижать количество этой вкусовой добавки в рационе, доведя в итоге до рекомендуемого врачами минимума.