Bloomberg: сенат США отказался рассматривать вопрос о предоставлении помощи Украине на 45 млрд. USD

Как сообщает информационное агентство Bloomberg, вопрос о предоставлении Украине очередного пакета помощи на сумму 45 млрд. долларов США внезапно был снят с повестки дня в американском сенате.

По информации агентства, изначально ожидалось, что сенат выставит вопрос о предоставлении помощи Украине в рамках общего пакета расходов государственного бюджета на сумму $1,7 трлн поздно вечером. Но эти намерения были пересмотрены после того, как демократы отклонили предложение Майка Ли (парламентария от Республиканской партии) о поправке, расширяющей ограничения на предоставление убежища в периоды пандемии на южной границе Соединенных Штатов Америки.

Поддержка поправки Майка Ли со стороны некоторых сенаторов от Демократической партии приведет к отказу их однопартийцев от участия в голосовании по проекту общего пакета государственных расходов. В данной ситуации американскому конгрессу придется принять временный закон о финансировании, а обсуждение основных решений перенести на следующий год, когда палата представителей перейдет под контроль Республиканской партии.