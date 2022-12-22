Медадзе покинул Россию, не взяв с собой жену Джанабаеву

Певец Валерий Меладзе уехал из России. Жену Альбину Джанабаеву артист с собой брать не стал. Подробностями поездки знаменитого отца поделилась его старшая дочь Инга.

Известный исполнитель Валерий Меладзе покинул РФ. Его жена и коллега Альбина Джанабаева осталась дома.

О поездке артиста стало известно из соцсетей его старшей дочери Инги, которая выложила несколько снимков со знаменитым родителем.

На одном из фото певец с дочкой сидят в ресторане. На втором Валерий гуляет по аллее в футболке и жилетке со своим зятем, о чем сообщает "Teleprogramma.pro".

Легкая одежда артиста говорит, что тот находится в стране более теплой, чем РФ, где бушует зима.

Джанабаевой рядом с мужем нет. У дочерей Меладзе от первого брака плохие отношения с супругой отца.