Лукашенко: Беларусь готовится к войне

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что страна должна быть готовой к войне.

Александр Лукашенко вспомнил знаменитую на весь мир пословицу - "Хочешь мира – готовься к войне". По словам белорусского президента, страна должна действовать согласно этой фразе.

Так он высказался, комментируя слухи о перемещениях войск по территории Республики Беларусь.

"Хочешь мира – готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже", - заявил президент.