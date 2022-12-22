Новый год Киев встретит комендантским часом

Хотя на Новый год принято встречаться у елки, в этом году киевлянам подобное не светит.

Власти украинской столицы объявили, что комендантский час продолжает действовать и никаких исключений на Рождество и новый год не будет.

Комендантский час в Киеве ввели 25 июня, с тех пор он несколько раз продлевался. С 23-00 до 5-00 в городе ограничено передвижение по улице.

Для того чтобы свободно ходить по ночным улицам Киева требуется иметь специальный пропуск.