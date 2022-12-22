Newsmaker: правительственная делегация Румынии приехала в Молдову на угнанном автомобиле

Издание Newsmaker сообщает, что в Молдове пограничники конфисковали автомобиль правительственной делегации Румынии.

Как оказалось, машина числилась в угоне. По информации Интерпола, авто угнали в Италии, а затем он несколько раз менял владельцев.

В 2020 году машину поставили на баланс Органа цифровизации Румынии как служебный автомобиль.

Делегацию возглавлял министр исследований, инноваций и цифровизации Румынии Себастьян-Иоан Буруджа. Представители делегации утверждают, что не знали о том, что машина числится в угоне.