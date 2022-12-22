Российский рубль продолжает падение

На Московской валютной бирже был момент когда евро пробил отметку в 77 рублей. Последний раз такое отмечалось 27 апреля.

Правда через некоторое время началось легкое падение евро, его курс снизился с 77,02 до 76,99. Но это не более чем психологическое падение.

В то же время отмечается и падение курса рубля относительно доллара. Он поднялся на 1,83% и сейчас торгуется на уровне 72,3 рубля.

Заметное снижение курса российской валюты началось еще в понедельник и пока нет предпосылок к прекращению этого процесса. Главным фактором эксперты называют снижение цен на российскую нефть.