Ходжес: Украина полностью вернет себе Крым до конца лета 2023 года

Это мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе, отставной генерал Бен Ходжес на встрече в Atlantic Council в Вашингтоне.

По словам Ходжеса, украинские войска вернут Крым максимум до конца лета 2023 года. Генерал полагает, что если бы Киев располагал дальнобойными ракетами ATACMS, то все российские штабы на Крымском полуострове были бы уже уничтожены.

При этом отставной военачальник не поясняет, за счет каких имеющихся ресурсов Киев мог бы вернуть Крым под юрисдикцию Украины. Также Ходжес ничего не говорит относительно того, почему это должно произойти именно до конца лета 2023 года. Слова генерала вызывают сомнения еще и потому, что американская администрация неоднократно отказывалась поставлять Украине ракеты ATACMS, справедливо опасаясь, что это может привести к серьезному росту эскалации украино-российского конфликта.