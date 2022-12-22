ВКС России сбили два истребителя МиГ-29 и вертолёт Ми-8 ВВС Украины

APS
2022-12-22 13:25

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что служащие ВКС России сбили два истребителя МиГ-29 и вертолёт Ми-8 ВВС Украины.

22 декабря представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенко в пресс-релизе сообщил о том, что служащие российских воздушно-космических сил сбили многоцелевой истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Шевченко и Богатырь.

Помимо прочего, истребительной авиацией ВКС России сбит украинский многоцелевой вертолёт Ми-8 в районе города Доброполье Донецкой Народной Республики.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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