Диетолог Елена Соломатина рассказала, можно ли есть пиццу каждый день

Можно, но для этого надо, чтобы соблюдались два обязательных условия. И тогда отказываться от любимого блюда не придется.

Каждому понятно, что пицца - продукт очень калорийный, а значит, не очень полезный. Вот поэтому любители этого блюда должны запомнить два простых правила.

Они помогут лакомиться любимой едой без вреда для здоровья.

Первое правило - отслеживать общее количество потребленных за день калорий.

Елена Соломатина:

"Если съедать кусок пиццы каждый день, то ничего страшного для здоровья и фигуры не будет. Главное при этом – учитывать общее количество потребляемых за день калорий. Если вы тратите больше энергии, чем получаете из еды, то можете хоть каждый день питаться пиццей на обед"

Второй важный момент - нужно обращать внимание на состав начинки, она должна содержать полезные компоненты.

Хорошим выбором будет пицца с помидорами, томатной пастой, в них много ликопина (это пигмент, придающий цвет томатам).

Пигментирующий элемент - мощный антиоксидант, он поддерживает сердечно-сосудистую систему и предупреждает развитие рака.

По мнению диетолога, лучше выбирать пиццу на тонком тесте, а корочку - не доедать. Тогда получится уменьшить число потребленных вместе с пиццей калорий.