Пресс-секретарь Кремля прокомментировали встречу Байдена и Зеленского

Дмитрий Песков прокомментировал встречу президента США и лидера Украины в Вашингтоне.

В ходе встречи главы Белого дома Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского не прозвучало реальных слов мире и прекращении обстрелов городов Донбасса, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Не прозвучало слов, которые бы предостерегали господина Зеленского от варварского обстрела гражданских объектов и населения Донбасса", - сказал он.

Дмитрий Песков подчеркнул, что ни со стороны президента Байдена, ни президента Зеленского не прозвучало слов, которые можно было бы воспринимать, как готовность прислушаться к озабоченности России.