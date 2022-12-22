Друг советника Офиса Зеленского Арестовича погиб в боях под Артёмовском

Советник офиса Зеленского Алексей Арестович сообщил о гибели своего друга Александра Снегуровского в боях под Артёмовском.

22 декабря советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что в боях под Артёмовском погиб его друг Александр Снегуровский, актёр «Черного квадрата».

Арестович уточнил, что проживающий в Калифорнии до начала специальной военной операции России на Украине Снегуровский «отказался уходить с крайне опасной позиции (хотя имел возможность) и погиб на ней в тяжелом бою».