Откуда вегетарианцы берут белок для полноценного питания

Отказ от употребления в пищу мяса вынуждает сторонников вегетаринаства искать оптимальную замену этому продукту. Как они выходят из положения, рассказал эксперт по здоровому питанию.

Мясо - основной источник белка в рационе. При исключении его из ежедневных блюд человек может почувствовать дефицит белка в организме. А это чревато проблемами со здоровьем.

Нарушается гормональный фон, слабеет память, падает работоспособность. Вегетарианцам заменить мясо в рационе помогают злаки, бобовые, творог.

Молочные продукты:

Много белка в молочной пище, при отказе от мяса нужно есть достаточное количество сыра, творога, белковых йогуртов, молока, кисломолочных продуктов.

Молочная продукция помогает организму получить аминокислоты, белок, кальций. Это полезно для мышечной массы, костей, зубов. Молоко предупреждает развитие диабета второго типа.

Бобовые:

Богатый источник белка, сложных углеводов, клетчатки, железа, фолата, фосфора, калия, марганца. Бобовые снижают холестерин, давление, уровень сахара.

Фасоль, нут, горох помогают бороться с лишним весом, убирая жир в области живота.

Вегетарианцам полезно есть сою, чечевицу, маш, тофу, темпе (батончик готовится из цельных ферментированных бобов сои).

В соевом белке много аминокислот, фитоэстрогенов, он вполне может заменить собой мясные белки. Вместо сыра можно выбрать тофу с приятным нейтральным вкусом.

Злаки:

Тоже подходят как источник белка, особенно сейтан, который считается заменителем мяса. Он и по вкусу похож на мясо, продукт можно обжарить, запечь или добавить в блюдо в натуральном виде.

Кроме белка, сейтан обогащен железом, селеном, фосфором, кальцием.

Нельзя употреблять в пищу этот продукт людям с целиакией и повышенной чувствительностью к глютену.Так называемое вегетарианское мясо для них не подходит.