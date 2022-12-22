Глава ОСК сообщил о пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»

Алексей Рахманов рассказал о пожаре, который произошел на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» во время ремонта.

На флагманском корабле российского военно-морского флота авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание во время ремонта, заявил глава Объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов, Алексей Рахманов.

"Возгорание произошло во время проведения ремонтных работ. Пожар локализован. Пострадавших нет. Своевременно сработали противопожарные системы корабля", - сказал он.

ТАСС сообщил, что крейсер находится на доках предприятия "Звездочка" в Мурманске. Во время пожара эвакуировано 20 человек, уточняет агентство.