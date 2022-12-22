Рогозин получил осколочное ранение в спину при обстреле гостиницы в Донецке

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил осколочное ранение выше правой лопатки при обстреле гостиницы в Донецке со стороны ВСУ.

22 декабря глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин в личном Telegram-канале сообщил о том, что получил ранение в результате обстрела гостиницы в Донецке со стороны Вооружённых сил Украины.

Рогозин уточнил, что металлический осколок размером 3×4 мм вошел ему выше правой лопатки, для удаления которого потребуется хирургическое вмешательство.

Помимо прочего, согласно заявлению экс-главы «Роскосмоса», ранения получили ещё несколько близких Рогозину людей, находящихся в гостинице на рабочей встрече в узком кругу во время «прилётов» украинских снарядом калибром 120 или 155 мм по гостинице.