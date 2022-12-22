Никол Пашинян: Россия не выполняет взятые на себя обязательства по Карабаху

По заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по Карабаху.

Согласно принятыми российскими миротворцами обязательствам, они обязаны обеспечить безопасное и бесперебойное движение по Лачинскому коридору.

Однако еще 12 декабря вооруженные силы Азербайджана блокировали в Лачинском коридоре дорогу, связывающую Горис и Степанакерт.

Минобороны России заявляет, что сейчас ведутся переговоры с Азербайджаном по разблокированию движения. И вот Пашинян намекает, что хватит вести пустые разговоры, пора применить силу.