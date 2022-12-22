Песков: от Байдена и Зеленского в Вашингтоне не прозвучало призывов к миру

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе визита Зеленского в Вашингтон не прозвучало реальных призывов к миру.

22 декабря глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал состоявшийся визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, где глава киевского режима провёл двусторонние переговоры с американским лидером Джо Байденом и выступил перед конгрессом США.

Песков «с сожалением» заявил о том, что ни со стороны Зеленского, ни со стороны Байдена «не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как, скажем так, потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России».

Пресс-секретарь Путина добавил, что Кремль расценивает результаты поездки Владимира Зеленского в Вашингтон как доказательство желания Белого дома «де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца».