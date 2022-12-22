Мужчины добились равных прав с женщинами на участие в Олимпийских играх

До сих пор участие в Олимпийских играх в соревнованиях по синхронному плаванию могли принимать только женщины.

Налицо была явная дискриминация по половому признаку. И вот мужчинам удалось добиться, хотя и относительного, гендерного равенства.

С Олимпийских игр 2024 года, которые собирается принимать Париж, мужчины получили право участвовать в командных соревнованиях по синхронному плаванию.

Правда все равно гендерный перекос останется сильным, поскольку количество мужчин в любой команде должно быть не более 2. А в художественную гимнастику мужчин и вовсе пока не допускают.