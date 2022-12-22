Путин одобрил выход из российского гражданства миллиардера Рубена Варданяна

Президент РФ Владимир Путин своим указом одобрил выход из российского гражданства миллиардера Рубена Варданяна.

В четверг, 22 декабря 2022 года, на официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента России Владимира Путина «О приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации».

Согласно данному документу, Путин удовлетворил прошение миллиардера Рубена Варданяна о выходе из гражданства Российской Федерации, а также соответствующее заявление британского предпринимателя российского происхождения Константина Сидорова.