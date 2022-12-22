Путин выпустил олигарха Варданяна из российского гражданства
2022-12-22 15:05
Рубен Варданян еще в сентябре решил отказаться от российского гражданства, чтобы уехать жить в Нагорный Карабах.
Свои действия мужчина, чье состояние оценивается не менее чем в миллиард долларов, объяснил тем, что он армянин и желает максимально помогать жителям Нагорного Карабаха.
Это можно делать только живя непосредственно среди карабахцев, российский паспорт в такой ситуации является не более чем помехой.
И вот Путин подписал указ о выходе Варданяна из гражданства РФ. Теперь Варданян полностью сконцентрируется на выполнении своих обязанностей главы правительства Нагорного Карабаха.
Опубликовано: Сергей Стаалкер