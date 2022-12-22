Прохор Шаляпин срочно продает недвижимость в одном из районов Москвы

Среди подписчиков артиста возникло мнение, что он хочет покинуть страну вслед за многими коллегами по творческому цеху.

Четырехкомнатную квартиру на Автозаводской в пятиэтажном доме сталинской постройки Шаляпин предлагает купить ниже рыночной стоимости - за 30 миллионов рублей (ее рыночная цена - 40 миллионов рублей).

Площадь элитных апартаментов составляет 147 кв. метров, а высота потолков - 3,7 метра.

По словам певца, на площадке всего три квартиры, окна жилья выходят в тихий двор, в котором всегда есть свободные парковочные места. Также в квартире имеется два санузла, красивые дубовые полы, а в кухне и санузлах - полы с подогоревом.

Надо отметить, что это не единственная жилплощадь певца в российскй столице. Здесь он владеет еще несколькими квартирами, доставшимися ему от покойной жены Татьяны, скончавшейся вскоре после их свадьбы.

Татьяна успела переписать свою столичную недвижимость на супруга, за счет сдачи которой Шаляпин, по слухам, и живет.