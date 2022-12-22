Президент России Владимир Путин признался, что верит в существование Деда Мороза.

22 декабря ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в своём Telegram-канале опубликовал видео разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с ребёнком во время его посещения Дома молодежи и «Ёлки желаний» в московском Манеже.

На опубликованном видео девочка накануне Нового Года спросила у Путина, верит ли он в Деда Мороза, на что российский лидер с уверенностью ответил: «Конечно. Все нормальные, приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники».