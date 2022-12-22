Получившего осколочное ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ Дмитрия Рогозина доставили в военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону.

22 декабря информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на помощника главы группы военных советников «Царские волки» Дмитрия Рогозина, сообщило о том, что раненный при обстреле Донецка со стороны ВСУ Рогозин, в спине которого застрял неизвлекаемый осколок, доставлен в военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону.

Помимо прочего, вместе с Рогозиным в Ростов-на-Дону из Донецка транспортированы ещё двое пострадавших от украинского обстрела гостиницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.