Александр Вольфович: людям в погонах никогда нельзя расслабляться
2022-12-22 16:23
Сегодня Александр Лукашенко провел совещание с высшими чинами армии, на повестке стоял разбор завершившихся учений.
Александр Лукашенко дал пояснению народу, что он поручил проверить действия сил немедленного реагирования с учетом имеющегося напряжения по периметру границы.
По окончании совещания к журналистам вышел Александр Вольфович.
Генерал рассказал собравшимся, что армия Беларуси готова ответить на любой вызов, нет никакой расслабленности, да и вообще, людям в погонах расслабляться нельзя.
Опубликовано: Сергей Стаалкер