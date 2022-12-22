Александр Вольфович: людям в погонах никогда нельзя расслабляться

Сегодня Александр Лукашенко провел совещание с высшими чинами армии, на повестке стоял разбор завершившихся учений.

Александр Лукашенко дал пояснению народу, что он поручил проверить действия сил немедленного реагирования с учетом имеющегося напряжения по периметру границы.

По окончании совещания к журналистам вышел Александр Вольфович.

Генерал рассказал собравшимся, что армия Беларуси готова ответить на любой вызов, нет никакой расслабленности, да и вообще, людям в погонах расслабляться нельзя.