Путин вручил Рамзану Кадырову орден Александра Невского
2022-12-22 16:25
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин Вручил ему орден Александра Невского за заслуги в службе на благо Родины.
22 декабря глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом удостоил его орденом Александра Невского.
Кадыров выразил Путину свою искреннюю благодарность за высокую оценку его заслуг в службе на благо Родины и пообещал не сбавлять темпы работ в нынешней геополитической ситуации.
Опубликовано: Диана Мудреченко