Путин вручил Рамзану Кадырову орден Александра Невского

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин Вручил ему орден Александра Невского за заслуги в службе на благо Родины.

22 декабря глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом удостоил его орденом Александра Невского.

Кадыров выразил Путину свою искреннюю благодарность за высокую оценку его заслуг в службе на благо Родины и пообещал не сбавлять темпы работ в нынешней геополитической ситуации.