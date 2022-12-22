Герасимов: ВС РФ уничтожили свыше 1,3 тыс критически важных объектов Украины

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в ходе спецоперации служащие российской армии уничтожили свыше 1,3 тысячи критически важных объектов Украины.

22 декабря начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств сообщил о том, что с начала специальной военной операции служащие армии России уничтожили не мене 1300 критически важных объектов Украины.

Герасимов пояснил, что ликвидация данных объектов была необходима для снижения потенциала украинской армии и парализации работы оборонно-промышленного комплекса Украины.