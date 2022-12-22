Насколько правдива популярная городская легенда в отношении Кольской сверхглубокой скважины

В 1980-е годы научный коллектив на СГ-3 записал в результате акустических исследований скважины «ужасные крики с глубины 12 тысяч км».

Кольская экспериментальная опорная сверхглубокая скважина СГ-3 – самая глубокая горная выработка в мире. Вертикальная глубина скважины составляет 12 262 метра.

В 1997 году научный объект попал в Книгу рекордов Гиннеса. На сегодняшний день скважина законсервирована, а местные власти мечтают превратить СГ-3 в туристический объект.

Способствует этому рассказы о том, что во время тестов советские ученые услышали на глубине в 12 км крики тысяч людей.

В 2020 году на большие экраны вышел фантастический фильм ужасов «Кольская сверхглубокая».

По сюжету фильма советские ученые, работающие на СГ-3, слышат из-под земли крики тысяч людей.

В вымышленной вселенной фильма советская СГ-3 – это не скважина диаметром 92-21.5 см, а целый секретный научный комплекс.

Сюжет фильма построен на популярной городской легенде: якобы в 1980-е годы научный коллектив на СГ-3 записал в результате акустических исследований скважины «ужасные крики с глубины 12 тысяч км».

Запись эту можно найти, к слову, в интернете. Чтобы услышать на ней человеческие крики, нужно все-таки или включить фантазию, или заранее сказать слушающему, что там крики.

Если звукозапись прослушает человек без «предварительного инструктажа», он даже не поймет, что это. Какие-то шумы. Куда интереснее то, откуда эта запись появилась.

В Кольскую сверхглубокую действительно опускали оборудование для записи звука. Но это был не простой микрофон, а оборудование для акустического каротажа.

С помощью этого метода ученые собирают данные о скорости распределения сейсмических волн вдоль ствола скважины.

При этом никаких первичных звуковых колебаний в результате процесса записи не получается.

По всей видимости в 1980-е годы придать звучание сейсмограмме попытались не то из научного интереса, не то любопытства ради.