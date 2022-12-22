Украинские диверсанты взорвали в Каховке автомобиль главы посёлка Любимовка Херсонской области Андрея Штепы.

22 декабря ряд крупных Telegram-каналов заявили о том, что в городе Каховка Херсонской области украинские диверсанты взорвали автомобиль главы посёлка Любимовка Андрея Штепы.

Сообщается что, в результате подрыва автомобиля диверсантами Штепа сгорел заживо, однако официальной информации о гибели чиновника в настоящее время нет.