В Китае тысячелетиями пьют кипяченую воду, это — традиция

По мнению китайцев, холодная вода - «сырая», способствует размножению опасных бактерий в организме.

Кипятить воду перед употреблением или нет для китайцев вопрос решенный. Даже в жаркую погоду китайцы пьют только горячую воду, а в автоматах с водой ее кипятят для пригодности к питью.

Любители чайных церемоний хорошо осведомлены, что раньше среди китайцев только высшие чины могли позволить себе пить теплую воду, а также чай.

В наше время все китайцы равны, а значит теперь не только высшие чины, но и простые граждане могут себе позволить такую «роскошь».

Теплая вода способствует оздоровлению, помогает укрепить иммунную систему.

Такую воду можно не только пить, но и парить в ней ноги, делать согревающие компрессы, что немаловажно.

Это практикуют в обыденной жизни постоянно, как привычку - с утра, в обед и вечером по стакану горячей или теплой воды.

Выпив стакан горячей воды, можно в буквальном смысле ощутить тепло. То же самое чувствует организм, когда сосуды расширяются и беспрепятственно кровь циркулирует по всему телу.

Достаточно принять горячий душ и человек чувствует себя по-другому. Для улучшения мозговой деятельности также очень полезно пить такую воду.

Кроме всего прочего, у китайцев слабое пищеварение в силу генетических особенностей. Для хорошего пищеварения китайцам обязательно нужно пить кипяченую воду.

В 1930 году Коммунистическая партия Китая приняла решение позаботиться о населении, запретив пить «сырую» воду.

«Дети обязаны пить горячую воду 3 раза в день» - так звучал слоган, который появился после выхода данного закона.